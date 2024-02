Schwacher Handel: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 1 820,17 Punkte abwärts. Zuvor ging der SLI 0,155 Prozent leichter bei 1 822,52 Punkten in den Handel, nach 1 825,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 819,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 823,18 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,668 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 1 776,68 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Wert von 1 627,68 Punkten auf. Der SLI wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Stand von 1 764,76 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,21 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 442,50 CHF), Sika (+ 0,79 Prozent auf 241,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 296,30 CHF), Schindler (+ 0,74 Prozent auf 217,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 625,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Novartis (-4,50 Prozent auf 88,42 CHF), ams (-2,18 Prozent auf 2,11 CHF), Straumann (-0,78 Prozent auf 133,50 CHF), Julius Bär (-0,65 Prozent auf 47,49 CHF) und Temenos (-0,63 Prozent auf 87,94 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 588 909 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,319 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at