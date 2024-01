Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Am Dienstagabend hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 4 088,35 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 4 099,45 Punkten, nach 4 093,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 069,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 116,27 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 019,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 886,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 685,66 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,07 Prozent auf 34,33 EUR), GSK (+ 2,04 Prozent auf 14,80 GBP), AstraZeneca (+ 1,77 Prozent auf 107,88 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 23,32 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 63,33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,53 Prozent auf 137,34 EUR), RELX (-1,38 Prozent auf 30,67 GBP), Diageo (-1,28 Prozent auf 28,20 GBP), Siemens (-1,20 Prozent auf 167,88 EUR) und HSBC (-0,79 Prozent auf 6,31 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 725 676 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 417,718 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 Prozent an der Spitze im Index.

