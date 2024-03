Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Kaum bewegt zeigte sich der STOXX 50 am Donnerstagabend.

Am Donnerstag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 4 282,55 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,024 Prozent höher bei 4 284,74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 283,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 279,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 296,94 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,502 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 4 213,24 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 3 950,53 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 895,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 317,04 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 2,13 Prozent auf 253,85 EUR), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 182,94 EUR), Richemont (+ 1,48 Prozent auf 140,60 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 430,40 EUR) und HSBC (+ 1,30 Prozent auf 6,14 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 99,83 GBP), Bayer (-1,65 Prozent auf 28,09 EUR), Diageo (-1,40 Prozent auf 29,62 GBP), Reckitt Benckiser (-1,26 Prozent auf 49,98 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,65 Prozent auf 42,91 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 71 240 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 498,750 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Bayer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

