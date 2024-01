Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Am Mittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,02 Prozent tiefer bei 16 663,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 16 761,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 643,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 775,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 135,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,484 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 16 964,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4,69 Prozent auf 113,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 12,52 EUR), Zalando (+ 3,97 Prozent auf 17,66 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,77 Prozent auf 44,96 EUR) und Continental (+ 2,02 Prozent auf 72,70 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-1,93 Prozent auf 25,92 EUR), Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 327,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), Hannover Rück (-1,22 Prozent auf 225,80 EUR) und SAP SE (-1,22 Prozent auf 148,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 555 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,52 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

