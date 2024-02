Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,66 Prozent schwächer bei 25 662,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 245,981 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,219 Prozent leichter bei 26 038,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 095,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 562,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 053,36 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, notierte der MDAX bei 26 296,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der MDAX mit 25 409,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 509,10 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,38 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,43 Prozent auf 32,98 EUR), Talanx (+ 1,12 Prozent auf 67,65 EUR), K+S (+ 1,04 Prozent auf 13,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,65 Prozent auf 37,23 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,24 Prozent auf 82,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HelloFresh (-6,75 Prozent auf 12,29 EUR), Siltronic (-6,72 Prozent auf 86,05 EUR), AIXTRON SE (-4,52 Prozent auf 33,16 EUR), Delivery Hero (-4,49 Prozent auf 18,45 EUR) und EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 13,67 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 825 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,250 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at