Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Infineon-Performance im Blick 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Infineon-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,82 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,452 Infineon-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 178,97 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 28.11.2025 auf 36,33 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 17,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 47,31 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Anteils belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

