Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus

Der TecDAX sinkt am Freitagnachmittag.

Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 3 422,77 Punkte zurück. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 519,467 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 444,06 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 444,03 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 405,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 444,06 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,554 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.04.2024, den Stand von 3 257,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 3 408,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der TecDAX bei 3 214,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,95 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit freenet (+ 3,21 Prozent auf 23,76 EUR), JENOPTIK (+ 1,61 Prozent auf 27,70 EUR), TeamViewer (+ 1,35 Prozent auf 12,00 EUR), MorphoSys (+ 0,65 Prozent auf 69,50 EUR) und United Internet (+ 0,61 Prozent auf 23,22 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-2,94 Prozent auf 85,95 EUR), Sartorius vz (-2,77 Prozent auf 269,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 94,35 EUR), ATOSS Software (-2,25 Prozent auf 239,00 EUR) und Siemens Healthineers (-2,06 Prozent auf 53,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 186 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,548 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

