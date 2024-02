SDAX aktuell: SDAX am Mittag mit Kursplus

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,11 Prozent stärker bei 13 853,65 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 111,886 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 13 733,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 701,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 13 869,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 729,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 558,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 767,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 260,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,235 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 6,15 Prozent auf 14,84 EUR), SFC Energy (+ 4,78 Prozent auf 18,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,67 Prozent auf 21,28 EUR), Energiekontor (+ 4,51 Prozent auf 74,20 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,18 Prozent auf 5,65 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Elmos Semiconductor (-2,03 Prozent auf 67,70 EUR), KSB SE (-0,68 Prozent auf 582,00 EUR), Mutares (-0,56 Prozent auf 35,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,55 Prozent auf 0,99 EUR) und IONOS (-0,48 Prozent auf 20,85 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 465 737 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,370 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die pbb-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

