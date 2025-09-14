HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
14.09.2025 19:58:38
Selenskyj hebt Wert von Drohnen hervor und will Nato helfen
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bedeutung von Drohnen bei der Verteidigung seines Landes gegen die russische Invasion unterstrichen und zugleich der Nato Unterstützung bei der Abwehr russischer Drohnen angeboten. "Die wirksamsten Sanktionen - die Sanktionen, die am schnellsten wirken - sind Brände in russischen Ölraffinerien, an ihren Terminals und Öldepots", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache mit Blick auf eine Reihe ukrainischer Drohnenangriffe gegen den russischen Ölsektor.
Diese Angriffe seien für Russland schmerzhaft und wirkten sich auch auf Moskaus Kriegsführung aus. Die Attacken hätten "die russische Ölindustrie erheblich eingeschränkt, und das schränkt den Krieg erheblich ein"- Die Ukraine griff zuletzt eine der größten Raffinerien Russlands in der Stadt Kirischi, 110 Kilometer südöstlich von St. Petersburg, an. Vor der offiziellen Bestätigung des Angriffs kursierten in sozialen Netzwerken bereits Bilder und Videos, die große Flammen über der Raffinerie zeigten.
Die Ukraine sei bereit, ihre Erfahrungen in der Abwehr russischer Drohnenangriffe mit der Nato zu teilen, sagte Selenskyj mit Blick auf den Einflug russischer Drohnen nach Polen vor wenigen Tagen und den jüngsten Zwischenfall mit einer russischen Drohne über Rumänien. "Wir sind bereit, alle Partner in dieser Verteidigung zu schulen", sagte Selenskyj. "Alle sehen, dass die Russen nach Möglichkeiten suchen, den Krieg auf das Gebiet Polens und der baltischen Staaten auszuweiten, die russische Armee testet auch Rumänien." Zwar habe die Nato effektive Abwehrwaffen, doch habe die Ukraine "wesentlich kostengünstigere, massivere und systematischere Lösungen" entwickelt./cha/DP/men
