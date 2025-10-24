Semperit Aktie

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

Gewinn-Messe 24.10.2025 14:23:00

Semperit-Aktie steigt: Semperit will mittelfristig wieder Milliardenumsatz

Semperit-Aktie steigt: Semperit will mittelfristig wieder Milliardenumsatz

Der heimische Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will mittelfristig wieder die Umsatzmilliarde erreichen.

Aber nicht nur, weil Wachstum grundsätzlich für alle Unternehmen erstrebenswert sei, sondern weil die aktuelle Fixkostenbasis noch 200 bis 300 Mio. Euro mehr Umsatz tragen würde, sagte Firmenchef Manfred Stanek am Freitag bei der Gewinnmesse. Entsprechend mehr Umsatz sei also ohne Ausweitung der Fixkosten möglich, was entsprechende Gewinnchancen eröffne.

Heuer und 2026 geht es dem Unternehmen noch um eine Konsolidierung mit organischem Wachstum und Innovationen, aber ab 2027 werde auch ein "anorganisches" Wachstum angepeilt. Vorerst gehe es aber vor allem darum, bestehende Produkte in neue Märkte zu bringen oder auch mit Innovationen in neue Märkte zu gehen.

Die Semperit-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,59 Prozent auf 13,50 Euro.

tsk/ivn

APA

01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
09.04.25 Semperit buy Warburg Research
08.04.25 Semperit neutral Erste Group Bank
21.03.25 Semperit kaufen Warburg Research
ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex kommt nicht recht vom Fleck. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

