Semperit-Aktie steigt: Semperit will mittelfristig wieder Milliardenumsatz

Der heimische Gummi- und Kautschukkonzern Semperit will mittelfristig wieder die Umsatzmilliarde erreichen.

Aber nicht nur, weil Wachstum grundsätzlich für alle Unternehmen erstrebenswert sei, sondern weil die aktuelle Fixkostenbasis noch 200 bis 300 Mio. Euro mehr Umsatz tragen würde, sagte Firmenchef Manfred Stanek am Freitag bei der Gewinnmesse. Entsprechend mehr Umsatz sei also ohne Ausweitung der Fixkosten möglich, was entsprechende Gewinnchancen eröffne.

Heuer und 2026 geht es dem Unternehmen noch um eine Konsolidierung mit organischem Wachstum und Innovationen, aber ab 2027 werde auch ein "anorganisches" Wachstum angepeilt. Vorerst gehe es aber vor allem darum, bestehende Produkte in neue Märkte zu bringen oder auch mit Innovationen in neue Märkte zu gehen.

Die Semperit-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,59 Prozent auf 13,50 Euro.

tsk/ivn

APA