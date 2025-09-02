Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Keine Impulse 02.09.2025 09:50:39

Siemens-Aktie verliert: Bernstein senkt den Daumen - "Market Perform"

Siemens-Aktie verliert: Bernstein senkt den Daumen - "Market Perform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.

Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026.

Am Dienstag geben die Siemens-Aktien im XETRA-Geschäft zeitweise um 2,03 Prozent nach auf 234,35 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50 - Rheinmetall unter Beobachtung
Siemens-Aktie in Grün: Konsortium entscheidet Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn für sich
Siemens-Aktie schwächelt: Siemens automatisiert eine vierte Metrolinie in Paris

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,Siemens AG,Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten