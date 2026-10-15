ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Entwicklung
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15.10.2026 15:58:56
SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI
Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent fester bei 2 286,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 2 274,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2 268,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 271,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 291,08 Zählern.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,59 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 2 211,75 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 2 296,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 033,91 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,28 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
SLI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 5,29 Prozent auf 8 255,00 CHF), Swisscom (+ 3,13 Prozent auf 659,50 CHF), Lonza (+ 3,11 Prozent auf 603,60 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3 935,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 2,77 Prozent auf 608,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,08 Prozent auf 75,66 CHF), VAT (-3,46 Prozent auf 613,00 CHF), Julius Bär (-0,85 Prozent auf 70,28 CHF), UBS (-0,73 Prozent auf 39,18 CHF) und Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 728 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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