SIX-Handel SMI am Nachmittag in der Verlustzone

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,05 Prozent auf 12 040,94 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,409 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,007 Prozent stärker bei 12 047,48 Punkten, nach 12 046,61 Punkten am Vortag.

Bei 12 024,00 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 068,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,020 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 12 037,99 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 11 577,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der SMI bei 11 306,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,79 Prozent nach oben. Bei 12 295,18 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 483,00 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 81,40 CHF), Roche (+ 0,61 Prozent auf 249,40 CHF), Novartis (+ 0,52 Prozent auf 93,63 CHF) und Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 111,65 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Givaudan (-1,62 Prozent auf 4 253,00 CHF), Geberit (-0,85 Prozent auf 539,40 CHF), Lonza (-0,69 Prozent auf 473,70 CHF), Nestlé (-0,63 Prozent auf 94,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,59 Prozent auf 50,86 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 029 760 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 257,545 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at