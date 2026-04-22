Roche Aktie

432,80USD 29,91USD 7,42%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

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22.04.2026 22:44:59

Roche Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zum Medikament Fenebrutinib gestanden, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe Zuversicht, dass das oral zu verabreichende Mittel ein höchst effizientes Multiple-Sklerose-Medikament werde. Auch wenn noch Sicherheitsfragen offen blieben, bewertet er das Chance-Risiko-Verhältnis eher positiv./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
∞%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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