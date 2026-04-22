LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zum Medikament Fenebrutinib gestanden, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe Zuversicht, dass das oral zu verabreichende Mittel ein höchst effizientes Multiple-Sklerose-Medikament werde. Auch wenn noch Sicherheitsfragen offen blieben, bewertet er das Chance-Risiko-Verhältnis eher positiv./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT



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