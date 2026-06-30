Roche Aktie
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 346 auf 348 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem unschönen Halbjahresbericht der Schweizer, wie er am Dienstag schrieb. Sie blieben aber auf Kurs in Richtung Jahresziele. Der anstehende Marktstart von Giredestrant als ergänzende Brustkrebstherapie rücke in den Fokus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 04:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
348,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Quigley
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KGV*:
-
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