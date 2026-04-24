Roche Aktie
|432,80USD
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|7,42%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
24.04.2026 13:25:43
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Matthew Weston in seiner Einschätzung vom Donnerstag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Buy
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
384,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 432,80
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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