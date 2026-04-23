Roche Aktie

432,80USD 29,91USD 7,42%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

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23.04.2026 13:02:17

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Quartalsumsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Dazu komme der erwartungsgemäß bestätigte Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 432,80 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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