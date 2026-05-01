Roche Aktie
|432,80USD
|29,91USD
|7,42%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
01.05.2026 15:07:10
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Nach den Zahlen des Pharmakonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Core EPS) für 2026 etwas angehoben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
325,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 432,80
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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