SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Richemont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Richemont-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,02 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,330 Richemont-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2024 auf 128,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 712,21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,22 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Richemont betrug jüngst 73,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at