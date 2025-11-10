SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Swiss Re-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,845 Swiss Re-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (147,15 CHF), wäre das Investment nun 124,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,33 Prozent.

Swiss Re wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,52 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at