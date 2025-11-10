Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Swiss Re-Investition im Blick
|
10.11.2025 10:03:57
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,845 Swiss Re-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (147,15 CHF), wäre das Investment nun 124,33 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,33 Prozent.
Swiss Re wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,52 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: SMI klettert (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
12:26