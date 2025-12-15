Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Lukrativer Swiss Re-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,68 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,092 Swiss Re-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 357,82 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 12.12.2025 auf 130,05 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,58 Prozent.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 35,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
09.12.25 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.12.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 139,50 -0,39% Swiss Re AG

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
