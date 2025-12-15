SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,68 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,092 Swiss Re-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 357,82 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 12.12.2025 auf 130,05 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,58 Prozent.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 35,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at