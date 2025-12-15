Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lukrativer Swiss Re-Einstieg?
|
15.12.2025 10:04:02
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,68 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,092 Swiss Re-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 357,82 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 12.12.2025 auf 130,05 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,58 Prozent.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 35,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SMI beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|139,50
|-0,39%