Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.04.2026 19:05:00
SpaceX vs. Rocket Lab: Which Space Stock Has More Room to Run?
SpaceX, the aerospace and AI company founded by Elon Musk, could go public soon in the world's largest initial public offering with a valuation of up to $1.75 trillion. That buzz is also casting a spotlight on SpaceX's smaller competitor, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Should you chase SpaceX when it goes public, or will Rocket Lab be a better play on the same market?Image source: Getty Images.SpaceX filed for its IPO at the beginning of April, but that filing is confidential. Based on estimates from Payload, the Wall Street Journal, and The Information, its revenue reached $2.3 billion in 2021, $4.6 billion in 2022, $8.7 billion in 2023, $13.1 billion in 2024, and $18.5 billion in 2025. That's an impressive 68% four-year CAGR.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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