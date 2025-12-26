ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnende ams-OSRAM-Investition?
26.12.2025 10:03:34
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die ams-OSRAM-Aktie letztlich bei 36,64 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,927 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 7,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 081,07 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 79,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 754,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
