SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die ams-OSRAM-Aktie letztlich bei 36,64 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 272,927 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 7,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 081,07 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 79,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 754,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at