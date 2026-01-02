SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren bedeutet

ams-OSRAM Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ams-OSRAM-Aktie 104,01 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,145 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 7,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 754,74 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 92,45 Prozent.
ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 776,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
