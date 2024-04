Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,40 Prozent auf 4 356,28 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 4 332,67 Zählern und damit 0,141 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 338,79 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 357,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 332,67 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 395,93 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.01.2024, einen Stand von 4 073,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 079,60 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,46 Prozent. Bei 4 462,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 3,09 Prozent auf 6,64 GBP), AstraZeneca (+ 2,32 Prozent auf 112,00 GBP), Unilever (+ 1,68 Prozent auf 38,75 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,51 Prozent auf 42,30 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 21,47 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-3,49 Prozent auf 34,04 EUR), UBS (-1,60 Prozent auf 25,29 CHF), Nestlé (-1,51 Prozent auf 93,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,92 Prozent auf 44,23 CHF) und Enel (-0,64 Prozent auf 5,92 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 680 141 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 517,554 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 verzeichnet die BAT-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at