Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

So performte der DAX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Mittwoch stieg der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 16 945,48 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,723 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,047 Prozent auf 16 872,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 880,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 957,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 857,34 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,180 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, lag der DAX noch bei 15 614,43 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 15 380,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 1,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 17 049,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 2,50 Prozent auf 174,86 EUR), Fresenius SE (+ 2,39 Prozent auf 26,08 EUR), Merck (+ 1,75 Prozent auf 154,00 EUR), Zalando (+ 1,48 Prozent auf 19,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 220,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-1,14 Prozent auf 79,72 EUR), RWE (-1,09 Prozent auf 31,84 EUR), Heidelberg Materials (-1,08 Prozent auf 82,36 EUR), EON SE (-0,88 Prozent auf 11,77 EUR) und Siemens Energy (-0,81 Prozent auf 14,08 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 155 357 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 196,229 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at