Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent höher bei 18 560,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,798 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,002 Prozent leichter bei 18 498,09 Punkten, nach 18 498,38 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 488,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 564,32 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,11 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 09.04.2024, bei 18 076,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der DAX einen Wert von 16 926,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 955,48 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,68 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,18 Prozent auf 36,49 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 183,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,99 Prozent auf 38,69 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 436,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 14,18 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,87 Prozent auf 68,31 EUR), Allianz (-4,06 Prozent auf 262,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,87 Prozent auf 27,44 EUR), Fresenius SE (-1,12 Prozent auf 28,16 EUR) und adidas (-1,08 Prozent auf 220,10 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 352 163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,517 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

