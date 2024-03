Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Der MDAX performte am Montag positiv.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 26 683,26 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 248,596 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 26 621,60 Punkte an der Kurstafel, nach 26 622,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 470,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 685,32 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der MDAX mit 25 999,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 26 943,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 26 484,15 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,578 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 10,08 Prozent auf 40,84 EUR), HUGO BOSS (+ 3,59 Prozent auf 53,70 EUR), PUMA SE (+ 2,17 Prozent auf 40,05 EUR), K+S (+ 1,89 Prozent auf 14,00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,76 Prozent auf 147,75 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Gerresheimer (-3,26 Prozent auf 104,00 EUR), KION GROUP (-2,58 Prozent auf 49,53 EUR), Jungheinrich (-2,17 Prozent auf 34,20 EUR), SMA Solar (-2,00 Prozent auf 53,90 EUR) und United Internet (-1,83 Prozent auf 20,42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 482 563 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at