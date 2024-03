Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Der MDAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Donnerstag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 26 429,91 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 250,270 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26 353,00 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 352,47 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 505,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 349,91 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,30 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 26 050,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 198,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der MDAX mit 27 779,76 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,52 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell ENCAVIS (+ 25,80 Prozent auf 16,92 EUR), K+S (+ 4,98 Prozent auf 13,93 EUR), EVOTEC SE (+ 3,20 Prozent auf 13,39 EUR), PUMA SE (+ 2,60 Prozent auf 43,40 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,46 Prozent auf 1,95 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-8,61 Prozent auf 23,89 EUR), RTL (-7,50 Prozent auf 30,82 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 13,95 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 84,92 EUR) und Talanx (-1,50 Prozent auf 68,80 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die K+S-Aktie aufweisen. 2 595 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,050 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at