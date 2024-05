Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 3 468,84 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 515,784 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3 461,64 Punkten, nach 3 461,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 475,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 456,62 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,91 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.04.2024, den Stand von 3 292,22 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.02.2024, den Wert von 3 408,93 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.05.2023, bei 3 238,31 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,34 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,29 Prozent auf 53,30 EUR), JENOPTIK (+ 2,66 Prozent auf 27,80 EUR), MorphoSys (+ 2,50 Prozent auf 69,65 EUR), Nemetschek SE (+ 1,83 Prozent auf 89,05 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,39 Prozent auf 24,03 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Sartorius vz (-4,75 Prozent auf 279,00 EUR), freenet (-2,76 Prozent auf 23,26 EUR), SMA Solar (-0,85 Prozent auf 49,02 EUR), Deutsche Telekom (-0,77 Prozent auf 21,95 EUR) und Nagarro SE (-0,33 Prozent auf 89,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 986 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 203,891 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,57 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at