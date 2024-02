Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Paris am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,08 Prozent aufwärts auf 7 801,73 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,087 Prozent höher bei 7 802,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 795,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 809,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 801,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,760 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der CAC 40 auf 7 371,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, notierte der CAC 40 bei 7 229,45 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 7 308,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 809,47 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 410,018 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at