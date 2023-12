Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX mittags steigen

Am Freitag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 3 410,26 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 114,643 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 400,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 400,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 395,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 412,57 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 22.11.2023, bei 3 252,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 158,91 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 22.12.2022, mit 3 117,79 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 7,93 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Telekom Austria (+ 0,92 Prozent auf 7,67 EUR), Vienna Insurance (+ 0,77 Prozent auf 26,30 EUR), OMV (+ 0,74 Prozent auf 39,47 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,73 Prozent auf 20,60 EUR) und voestalpine (+ 0,63 Prozent auf 28,86 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-2,05 Prozent auf 35,85 EUR), Verbund (-0,59 Prozent auf 83,95 EUR), AT S (AT&S) (-0,38 Prozent auf 26,12 EUR), EVN (-0,35 Prozent auf 28,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,35 Prozent auf 43,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191 411 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 29,357 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at