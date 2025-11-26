voestalpine-Aktie fester: Deutsche Bank hebt Kursziel an - Lehrlings-Campus in Kapfenberg

Deutsche Bank Research sieht voestalpine weiterhin als Top-Pick der Branche und traut dem Konzern weiteres Wachstum zu.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere der heimischen voestalpine von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde von den analysierenden Experten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick bestätigt.

Insgesamt bleiben die DB-Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.

voestalpine eröffnet Lehrlings-Campus in Kapfenberg

Der Stahl- und Technologiekonzern hat am Mittwoch im obersteirischen Kapfenberg offiziell eine neue Bildungseinrichtung im Konzern - den voestalpine Böhler Campus eröffnet. Direkt neben dem neuen Wohnkomplex mit 60 voll ausgestatteten Apartments für Lehrlinge gelegen, bietet das voestalpine Böhler Ausbildungszentrum eine praxisnahe Fachausbildung in aktuell zwölf technischen Berufen. Zurzeit absolvieren rund 300 Jugendliche eine Lehre am voestalpine-Standort Kapfenberg.

Bereits zum Ausbildungsstart im September bezogen die ersten Lehrlinge den neuen Campus. Insgesamt stehen für Lehrlinge ab 15 Jahren 60 vollmöblierte, Einzelapartments mit einer Wohnfläche von 25 bis 30 Quadratmetern mit eigenem Bad zur Verfügung. Dazu kommen Begegnungszonen und In- und Outdooraktivitätsbereiche wie ein Fitnessraum oder ein Fußballplatz. Ein pädagogisches Betreuungsteam sorgt für gemeinsame Aktivitäten und eine unterstützende Atmosphäre am Campus. Optional gibt es Verpflegung mit Frühstück und Mittagessen vom nahe gelegenen Hotel Böhlerstern. Im ersten Ausbildungsjahr ist das Wohnen am Campus kostenfrei, ab dem zweiten Ausbildungsjahr wird ein gestaffelter monatlicher Kostenbeitrag erhoben.

100.000 Euro Ausbildungsbudget pro Lehrling

"In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten setzen wir bewusst auf die Ausbildung junger Menschen, die mit ihrem Wissen und ihrer Motivation die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der voestalpine langfristig sichern", sagte Vorstandschef Herbert Eibensteiner. Mit einem Ausbildungsbudget von mehr als 100.000 Euro pro Lehrling und den modernen Ausbildungszentren schaffe man ein Umfeld, in dem technologische Expertise und persönliche Entwicklung gleichermaßen gefördert werden.

Mit innovativen Ausbildungskonzepten wie der "Digitalen Miniaturfabrik" würden die Jungfachkräfte auf vernetzte und automatisierte Arbeitswelten, wie etwa im neuen Edelstahlwerk, vorbereitet. Mit dem Wohnkonzept direkt neben dem Ausbildungszentrum könne man auch Jugendlichen aus entfernteren Regionen eine zukunftsorientierte Lehre in Kapfenberg ermöglichen.

450 Auszubildende in der Steiermark

Derzeit absolvieren rund 1.600 Lehrlinge weltweit ihre Ausbildung im voestalpine-Konzern, davon etwa 1.070 in Österreich und wiederum davon 450 in der Steiermark. Damit ist die voestalpine nach eigenen Angaben die größte industrielle Lehrlingsausbilderin des Landes.

An der Wiener Börse gewann die voestalpine-Aktie letztlich 2,50 Prozent auf 37,68 Euro.

APA