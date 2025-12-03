Flughafen Wien Aktie

55,00EUR 0,00EUR 0,00%
Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

03.12.2025 09:06:00

Flughafen Wien accumulate

Die Analysten der Erste Group haben für die Aktien des Flughafen Wien (Vienna International Airport) ihre Empfehlung von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova von 62,2 Euro auf 57,7 Euro gekürzt.

Obwohl der Flughafen seine Zahlen nach den ersten drei Quartalen unverändert gelassen hat, erwarten die Erste-Analysten für das Jahr 2026 Gegenwind und eine Verlangsamung des Wachstums, geht aus der Analyse hervor. Die Erste Group erwartet dabei für das nächste Jahr auch ein geringeres Passagieraufkommen wegen der Abwanderung von Billigfluggesellschaften.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,19 Euro für 2025 sowie 2,53 bzw. 2,67 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2025 sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch notierten die Flughafen Wien-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 55,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ger

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

AFA0020 2025-12-03/09:06

Zusammenfassung: Flughafen Wien AG accumulate
Unternehmen:
Flughafen Wien AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
57,70 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
55,00 € 		Abst. Kursziel*:
4,91%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
53,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

