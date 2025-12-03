Die Analysten der Erste Group haben für die Aktien des Flughafen Wien (Vienna International Airport) ihre Empfehlung von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova von 62,2 Euro auf 57,7 Euro gekürzt.

Obwohl der Flughafen seine Zahlen nach den ersten drei Quartalen unverändert gelassen hat, erwarten die Erste-Analysten für das Jahr 2026 Gegenwind und eine Verlangsamung des Wachstums, geht aus der Analyse hervor. Die Erste Group erwartet dabei für das nächste Jahr auch ein geringeres Passagieraufkommen wegen der Abwanderung von Billigfluggesellschaften.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 2,19 Euro für 2025 sowie 2,53 bzw. 2,67 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2025 sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch notierten die Flughafen Wien-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 55,00 Euro.

