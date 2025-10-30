OMV Aktie
|47,14EUR
|0,16EUR
|0,34%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV buy
Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV nach den vorgelegten Quartalszahlen mit der Empfehlung "buy" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 61,3 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten OMV-Aktien am Donnerstag am frühen Nachmittag mit einem Kursplus von 0,4 Prozent bei 47,18 Euro.
Die OMV hat im abgelaufenen Quartal vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert, schreibt der Baader-Experte Frederic Lorec in seiner Analyse. Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank auch ihre Gewinnprognosen für die OMV erhöht. Sie erwartet jetzt einen Gewinn von 6,17 Euro im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 6,44 (2026) und 6,66 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,50 (2025), 4,75 (2026) und 5,15 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0102 2025-10-30/13:59
|Zusammenfassung: OMV AG buy
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
61,30 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
47,20 €
|
Abst. Kursziel*:
29,87%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
47,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
|
Analyst Name::
Frederic Lorec
|
KGV*:
-
