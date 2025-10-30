OMV Aktie

47,14EUR 0,16EUR 0,34%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

30.10.2025 13:59:00

OMV buy

Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV nach den vorgelegten Quartalszahlen mit der Empfehlung "buy" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 61,3 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten OMV-Aktien am Donnerstag am frühen Nachmittag mit einem Kursplus von 0,4 Prozent bei 47,18 Euro.

Die OMV hat im abgelaufenen Quartal vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert, schreibt der Baader-Experte Frederic Lorec in seiner Analyse. Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank auch ihre Gewinnprognosen für die OMV erhöht. Sie erwartet jetzt einen Gewinn von 6,17 Euro im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 6,44 (2026) und 6,66 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,50 (2025), 4,75 (2026) und 5,15 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0102 2025-10-30/13:59

Zusammenfassung: OMV AG buy
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
47,20 € 		Abst. Kursziel*:
29,87%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
47,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
Analyst Name::
Frederic Lorec 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten

Analysen zu OMV AGmehr Analysen

13:59 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 OMV accumulate Erste Group Bank
19.06.25 OMV add Baader Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

