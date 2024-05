Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Mittwoch geht es im SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 11 552,64 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 11 551,01 Punkte an der Kurstafel, nach 11 512,97 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 542,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 556,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2,39 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 11 547,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 138,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 595,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 1,97 Prozent auf 549,80 CHF), Lonza (+ 1,15 Prozent auf 526,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 46,12 CHF), Roche (+ 0,81 Prozent auf 223,10 CHF) und Logitech (+ 0,68 Prozent auf 76,90 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen UBS (-0,78 Prozent auf 26,58 CHF), Richemont (-0,38 Prozent auf 132,35 CHF), Alcon (-0,22 Prozent auf 73,16 CHF), Partners Group (-0,20 Prozent auf 1 235,00 CHF) und Sonova (-0,04 Prozent auf 267,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 751 609 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,931 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at