Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
10.01.2026 07:09:23
Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand
The automaker’s pullback comes as Detroit carmakers reassess electric-vehicle spending amid policy changes under US President Donald TrumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
