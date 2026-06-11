STMicroelectronics Aktie
|63,81EUR
|2,75EUR
|4,50%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
11.06.2026 10:03:20
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Energiehalbleiter seien wieder in Mode, hieß es in dem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar anlässlich der PCIM Expo & Conference in Nürnberg./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,53 €
|
Abst. Kursziel*:
18,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
04.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.06.26
|AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro und HPE treiben (dpa-AFX)
|
02.06.26
|STMicro verdoppelt seine Umsatzprognosen für Rechenzentren wegen KI-Boom (dpa-AFX)
|
28.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für STMicro auf 74 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.04.26
|STMicroelectronics-Aktie im Plus: Infineon-Rivale verdient mehr, verfehlt aber die Markterwartungen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Texas Instruments und STMicroelectronics beflügeln Aktien von Infineon & Co. (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP 2: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie springt an (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|63,63
|4,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.