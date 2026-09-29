Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.09.2026 07:13:00
Stock-Split Watch: Is Meta Platforms Next?
Meta Platforms (NASDAQ: META) closed at $751.66 on Sept. 25, nearly 30% above its Sept. 1 closing price, despite pulling back roughly 3.3% in the latest session. The stock had reached a new 52-week high of $779.82 just a day earlier.
Rising enthusiasm around the launch of its new Muse artificial intelligence (AI) assistant has helped fuel this rally. Reuters reported that Meta Platforms' shares had already gained more than 20% following Muse's launch on Sept. 8. This jump resulted in more than a $310 billion increase in the company's market value by Sept. 22.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|630,40
|0,41%