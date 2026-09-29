Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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29.09.2026 07:13:00

Stock-Split Watch: Is Meta Platforms Next?

Meta Platforms (NASDAQ: META) closed at $751.66 on Sept. 25, nearly 30% above its Sept. 1 closing price, despite pulling back roughly 3.3% in the latest session. The stock had reached a new 52-week high of $779.82 just a day earlier.

Rising enthusiasm around the launch of its new Muse artificial intelligence (AI) assistant has helped fuel this rally. Reuters reported that Meta Platforms' shares had already gained more than 20% following Muse's launch on Sept. 8. This jump resulted in more than a $310 billion increase in the company's market value by Sept. 22.

Image source: Getty Images.

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28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Meta Platforms (ex Facebook) 630,40 0,41% Meta Platforms (ex Facebook)

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