Meta Platforms Aktie
|645,20EUR
|1,40EUR
|0,22%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. "Muse trifft auf die Internet-Türsteher", titelte Brent Thill über seiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Nutzungstest des persönlichen KI-Agenten von Meta auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten im Internet habe gezeigt, dass rund ein Drittel Muse blockten, rund ein Drittel ihm das Leben schwer machten und er nur auf rund einem Drittel der Seiten problemlos funktionierte. Das könnte die Akzeptanz von Muse bei Kunden verzögern und im Gegenzug den Burggraben der Alphabet-Tochter Google stärken. Allerdings bleibe die Werbenachfrage stark, war wiederum für Meta gut sei./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 721,31
|
Abst. Kursziel*:
21,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 721,31
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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|08:30
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|Meta Platforms Buy
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|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|645,20
|0,22%
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|07:57
|flatexDEGIRO Buy
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|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|UBS Buy
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|RELX Outperform
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