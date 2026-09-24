Meta Platforms Aktie
|648,20EUR
|-5,40EUR
|-0,83%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta mit einem Kursziel von 770 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe auf der Connect-Konferenz eine gute Präsentation seines neuen KI-Agenten Muse vorgetragen und neue Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Best Buy angekündigt, schrieb Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem habe Meta eine deutlich schlankere VR-Brille sowie Muse Charm vorgestellt - ein handliches, sprachgesteuertes KI-Gerät mit nativer Muse-Integration./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 770,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 744,10
|
Abst. Kursziel*:
3,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 744,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,48%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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14:27
|Meta bringt neue Smartglass-Modelle mit KI-Agent Muse auf den Markt (Dow Jones)
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|Meta bringt KI-Brille mit Display auch nach Deutschland (dpa-AFX)
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23.09.26
|Zuckerberg unveils AI ‘charm’ device that can fit on a keychain (Financial Times)
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22.09.26
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|Meta Platforms Buy
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|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Meta Platforms Outperform
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|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|648,20
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets