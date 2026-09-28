Meta Platforms Aktie
|636,10EUR
|-23,70EUR
|-3,59%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gebe einiges, das man am neuen KI-Agenten Muse mögen könne, schrieb Brent Thill am Montag. Gespräche mit Branchengrößen hätten gezeigt, dass Muse ein "überraschendes Killer-Produkt" und persönliche KI-Agenten generell enormes Potenzial im Einsatz bei Endverbrauchern und Firmen hätten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 751,66
|
Abst. Kursziel*:
16,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 721,16
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|636,10
|-3,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|13:17
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)