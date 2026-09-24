Meta Platforms Aktie

648,20EUR -5,40EUR -0,83%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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24.09.2026 13:56:45

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 820 auf 920 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue KI-Agent Muse sei gut aufgenommen worden, womit der Social-Media- und Technologieriese in diesem Bereich weiter Fortschritte mache, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag nach seinem Besuch der Connect-Konferenz. Da bald Millionen von Unternehmen ihre eigenen KI-Agenten auf Muse haben dürften, werde Meta dann in der Lage sein, daran über ein Provisionsmodell Geld zu verdienen - ähnlich wie im Werbegeschäft./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 920,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 744,10 		Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 744,10 		Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 647,90 -0,87% Meta Platforms (ex Facebook)

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