Allianz Aktie

368,50EUR 4,70EUR 1,29%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

14.11.2025 12:27:48

Allianz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
367,40 € 		Abst. Kursziel*:
-4,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
370,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

