Allianz Aktie

368,50EUR 4,70EUR 1,29%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

14.11.2025 13:48:50

Allianz Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Allianz von 414 auf 417 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das von Allianz berichtete Ergebnis für das dritte Quartal 2025 ist gut und zugleich unspektakulär", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach dem Zwischenbericht. "Geglänzt hat im bisherigen Jahresverlauf die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten versicherungstechnischen Ergebnis."/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Kaufen
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
367,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
368,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

