Allianz Aktie

369,40EUR 5,60EUR 1,54%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

14.11.2025 08:35:52

Allianz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett äußerte sich am Freitag überzeugt von den Resultaten: Der operative Gewinn liege in allen Bereichen leicht über der Markterwartung./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
371,00 € 		Abst. Kursziel*:
-12,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
369,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

