Allianz Aktie
|369,40EUR
|5,60EUR
|1,54%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett äußerte sich am Freitag überzeugt von den Resultaten: Der operative Gewinn liege in allen Bereichen leicht über der Markterwartung./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
371,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
369,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Analysen zu Allianzmehr Analysen
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|371,50
|2,12%
