NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett äußerte sich am Freitag überzeugt von den Resultaten: Der operative Gewinn liege in allen Bereichen leicht über der Markterwartung./rob/mis/ag



