National Grid Aktie
|13,10EUR
|-0,10EUR
|-0,76%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1244 auf 1254 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des Stromnetzbetreibers im dritten Quartal an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
12,54 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
