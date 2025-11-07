National Grid Aktie
|13,10EUR
|-0,10EUR
|-0,76%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. James Brand attestierte dem Stromnetzbetreiber in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "solide Ergebnisse", in deren Folge er seine Schätzungen leicht nach oben anpasste./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.25
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,10
|-0,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:32
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:47
|KRONES Buy
|UBS AG
|10:47
|Aumovio Buy
|UBS AG
|10:42
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|09:45
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:45
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:15
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|09:01
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:57
|Continental Buy
|UBS AG
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|08:53
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|08:52
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.