STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 4 427,71 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 4 420,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 415,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 420,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 429,27 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,778 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der STOXX 50 4 283,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, lag der STOXX 50 bei 4 080,32 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 3 841,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,20 Prozent. Bei 4 429,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,06 Prozent auf 6,22 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,74 Prozent auf 44,71 GBP), BP (+ 0,72 Prozent auf 4,96 GBP), Glencore (+ 0,70 Prozent auf 4,32 GBP) und BAT (+ 0,63 Prozent auf 24,04 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,48 Prozent auf 39,89 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 180,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,20 Prozent auf 449,40 EUR), Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 484,20 CHF) und UBS (-0,14 Prozent auf 28,21 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 737 530 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 531,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at