Stoxx Europe 50-Papier BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BNP Paribas-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier BNP Paribas am 14.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,60 EUR auszuschütten. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,95 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der BNP Paribas-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 71,52 EUR. Das BNP Paribas-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem BNP Paribas-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die BNP Paribas-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet das BNP Paribas-Wertpapier eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 7,32 Prozent betrug

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von BNP Paribas via Euronext 21,96 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 34,50 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie BNP Paribas

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,66 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,50 Prozent fallen.

Kerndaten der BNP Paribas-Aktie

Die Dividenden-Aktie BNP Paribas gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 80,932 Mrd. EUR wert. BNP Paribas weist aktuell ein KGV von 7,30 auf. Der Umsatz von BNP Paribas betrug in 2023 145,763 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 8,58 EUR.

Redaktion finanzen.at